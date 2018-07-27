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Тонированное стекло автомобиля

Казахстанский автопром просит государство помочь с выходом в Узбекистан

CC0 / pixabay
Экономика
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Главным барьером в продаже продукции казахского автопрома глава "КазАвтоПром" считает большие издержки по транспортировке и сертификации.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Для выхода на рынок Узбекистана казахстанскому автопрому требуется предэкспортное финансирование зарубежных поставок и ряд субсидий от государства, заявил глава Союза "КазАвтоПром" Олег Алферов. 

На автостоянке возле завода General Motors
© Sputnik / Игорь Руссак
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"Перспективы реализации потенциала для нашей отрасли в Узбекистане есть. Но остаются барьеры внутреннего характера. Они связаны с необходимостью сокращения издержек по транспортировке и сертификации. Решение этих проблем требует комплексной поддержки государства. Речь идет о предэкспортном и экспортном финансировании зарубежных поставок, субсидировании транспортировки, страховании этих поставок и дебиторской задолженности", - отметил он.

По его словам, все эти инструменты сейчас реализуются в России, передает Podrobno.uz.

"Они могли бы быть взяты на вооружение и в Казахстане. И мы ратуем за то, чтобы этот опыт был реализован у нас. Требуется господдержка по реализации экспортных поставок, без нее в значимых объемах выход на зарубежные рынки вряд ли возможен", - подчеркнул глава союза. 

По информации"КазАвтоПром", в I полугодии 2018 года в Казахстане было произведено свыше 14,6 тыс. автотранспортных средств. 




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