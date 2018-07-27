Минвнешторг: Эксимбанк может быть создан в Узбекистане

В ходе переговоров Ходжаева с представителями миссии Всемирного банка стороны обсудили вопросы совершенствования действующей системы поддержки экспорта и расширения экспортного потенциала Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Эксимбанк и структуры поддержки экспорта планируется создать в Узбекистане, заявил в пятницу министр внешней торговли республики Жамшид Ходжаев.

По данным пресс-службы Минвнешторга, в ходе переговоров Ходжаева с представителями миссии Всемирного банка (ВБ) стороны обсудили вопросы совершенствования действующей системы поддержки экспорта и расширения экспортного потенциала Узбекистана, передает пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана.

"В настоящее время министерством разрабатывается концепция создания в Узбекистане Эксимбанка", - заявил Ходжаев.

Концепция также предусматривает создание еще двух структур стимулирования внешнеторговой деятельности в стране - Национального агентства продвижения экспорта и Агентства по страхованию экспортных кредитов.

Представители ВБ выразили готовность оказать техническое содействие в разработке концепции, структуры и стратегии работы Эксимбанка Узбекистана, добавили в минвнешторге.

По данным официальной статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2017 года увеличился на 11,3% по сравнению с 2016 годом и составил 27 миллиардов долларов. Объем экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года увеличился на 15,4% до 13,9 миллиарда долларов, импорта - до 13 миллиардов долларов (+7,2%).

Главными экспортными статьями Узбекистана являются услуги, энергоносители, продовольствие, минеральные удобрения, черные и цветные металлы. В структуре импорта преобладают машины и оборудование, услуги, химическая продукция, потребительские товары.