Минвнешторг: Эксимбанк может быть создан в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Эксимбанк и структуры поддержки экспорта планируется создать в Узбекистане, заявил в пятницу министр внешней торговли республики Жамшид Ходжаев.
По данным пресс-службы Минвнешторга, в ходе переговоров Ходжаева с представителями миссии Всемирного банка (ВБ) стороны обсудили вопросы совершенствования действующей системы поддержки экспорта и расширения экспортного потенциала Узбекистана, передает пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана.
"В настоящее время министерством разрабатывается концепция создания в Узбекистане Эксимбанка", - заявил Ходжаев.
Концепция также предусматривает создание еще двух структур стимулирования внешнеторговой деятельности в стране - Национального агентства продвижения экспорта и Агентства по страхованию экспортных кредитов.
Представители ВБ выразили готовность оказать техническое содействие в разработке концепции, структуры и стратегии работы Эксимбанка Узбекистана, добавили в минвнешторге.
Главными экспортными статьями Узбекистана являются услуги, энергоносители, продовольствие, минеральные удобрения, черные и цветные металлы. В структуре импорта преобладают машины и оборудование, услуги, химическая продукция, потребительские товары.