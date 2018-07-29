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Орошение земли

Нерадивых землевладельцев будут штрафовать

CC0 / pixabay.com
Экономика
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За нерациональное использование земель на граждан будут наложены штрафы, размер которых составит от трех до пяти минимальных окладов

ТАШКЕНТ - 29 июл - Sputnik. В Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности внесены изменения, направленные на совершенствование земельного законодательства, сообщает Nuz.uz

Как отмечается в документе, невыполнение землевладельцами, землепользователями и арендаторами обязательств по улучшению и охране орошаемых земель, в том числе обеспечению целевого, рационального использования, воспроизводства и повышения плодородия почв на земельном участке площадью до одного гектара, влечет наложение штрафа для граждан от трех до пяти, а для должностных лиц – от пяти до семи минимальных размеров заработной платы.

Если площадь земельного участка более одного гектара, размер штрафов составит для граждан от пяти до семи, для должностных лиц – от семи до десяти минимальных размеров заработной платы.

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© Flickr / t_y_l
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Как отметил президент Шавкат Мирзиёев на торжественном собрании по случаю Дня работников сельского хозяйства, в этой сфере  имеются еще незадействованные возможности, ожидающие своего решения проблемы и недостатки.

Среди главных проблем глава государства назвал низкую эффективность использования земли, износ ирригационных сооружений, выход сетей из строя, вследствие чего возникают трудности в орошении 830 тысяч гектаров площадей.

445 тысяч гектаров самой плодородной земли переданы населению в качестве приусадебных участков. Но использование этих участков находится на низком уровне. Президент подчеркнул необходимость создания на приусадебных участках компактных теплиц для выращивания цитрусовых, а также наращивания объемов заготовки саженцев ореха, унаби и других культур.

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