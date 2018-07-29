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Город Ташекент. Узбекистан

ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 14%

© Flickr / ramon77
Экономика
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Во втором полугодии в экономике Узбекистана сохраняется относительно высокий уровень инфляционных ожиданий

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 14%.

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Как сообщает пресс-служба регулятора, во втором полугодии в экономике Узбекистана сохраняется относительно высокий уровень инфляционных ожиданий.

Финансовый регулятор указывает, что повышение инфляционного давления может быть сопряжено с увеличением инвестиционного и потребительского спроса в экономике.

"В первую очередь, за счет расширения объемов кредитования в рамках целевых программ и корректировки заработных плат, а также с процессом либерализации регулируемых цен", - отмечает ЦБУ.

Ставка рефинансирования на уровне 14% была установлена с 28 июня 2017 года против прежней ставки 9%, которая удерживалась с января 2015 года. ЦБ объяснил тогда такое решение необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски.

По данным официальной статистики, инфляция в Узбекистане по итогам 2017 года составила 14,4%, ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией национальной валюты — сума — и либерализацией валютного рынка страны. ЦБ Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5-13,5%.

В январе-июне этого года рост потребительских цен составил 6,2% против 7,2% по итогам аналогичного периода 2017 года.

ЦБ Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиёева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу.




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