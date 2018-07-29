Мирзиёев поручил внедрить современный менеджмент в медицину

Президент поручил исправить ситуацию с устаревшим госпиталем, чтобы поднять его доходность и качество работы

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу, 28 июля, посетил Центральный военный клинический госпиталь Министерства обороны.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Строительство данного госпиталя было начато в сороковых годах прошлого века. В настоящее время он занимает площадь в 16 гектаров.

Глава государства отметил, что госпиталь был построен по проекту бывшего строя, и сегодня, как и методы его работы, безнадежной устарел.

"Необходимо перевести деятельность госпиталя на механизм государственно-частного партнерства, внедрить современный менеджмент. Благодаря этому будут и доходы, и качество", - сказал президент.

Даны поручения по оптимизации территории госпиталя, реконструкции зданий и оснащению их современной аппаратурой, привлечению сюда зарубежных клиник и специалистов.