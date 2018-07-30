Цены на автомобили GM Uzbekistan с августа повысятся на 14%

Об этом руководство заявило на заседании Международного пресс-клуба на тему "Узавтосаноат: анализ проблем и определение новой стратегии развития"

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. С августа поднимутся цены на автомобили GM Uzbekistan, сообщается в трансляции на портале Uz24.uz.

Об этом сообщил председатель правления Шавкат Умурзаков в ходе заседания Международного пресс-клуба на тему "Узавтосаноат: анализ проблем и определение новой стратегии развития".

В среднем стоимость увеличится на 14%, уточнил он.

При этом в июне власти и компании-монополисты не планировали подорожание легковушек. До этого стоимость автотранспорта производства GM Uzbekistan не менялась в течение 8 месяцев.

По словам главы "Узавтосаноат" Умиджана Салимова, автомобили – очень чувствительный продукт, повышение цен на них резко сказывается на экономике страны.

Однако узбекско-американский производитель заранее предупредил о повышении цен на экспортных рынках. Они растут в России, Казахстане и других странах в среднем на 10%, 15%, 20% и 25%.