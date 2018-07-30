Умурзаков: прошу прощения у народа за повышение цен на автомобили

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Председатель правления компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков попросил у народа прощения за повышение цен на автомобили, сообщает UZ24.uz.
По его словам, это решение вызвано накопившимися за 22 года работы проблемами, и с 2019 года стоимость обязательно понизится.
Ранее сообщалось, что с августа в Узбекистане подорожают автомобили производства GM Uzbekistan. Рост цен в среднем составит 14%. Об этом Умурзаков сообщил в ходе заседания Международного пресс-клуба "Узавтосаноат: анализ проблем и определение новой стратегии развития".
Кроме того, в июне началось подорожание машин на экспортном рынке – для России, Казахстана и других стран.
До этого стоимость автомобилей GM Uzbekistan не менялась в течение 8 месяцев.
По словам гендиректора предприятия Умиджана Салимова, колебание стоимости на автомобили сильно сказывается на экономике государства, это очень чувствительный продукт.