Умурзаков: прошу прощения у народа за повышение цен на автомобили

По словам председателя правления "Узавтосаноата", подорожание связано с накопившимися за годы работы проблемами.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Председатель правления компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков попросил у народа прощения за повышение цен на автомобили, сообщает UZ24.uz.

По его словам, это решение вызвано накопившимися за 22 года работы проблемами, и с 2019 года стоимость обязательно понизится.

Ранее сообщалось, что с августа в Узбекистане подорожают автомобили производства GM Uzbekistan. Рост цен в среднем составит 14%. Об этом Умурзаков сообщил в ходе заседания Международного пресс-клуба "Узавтосаноат: анализ проблем и определение новой стратегии развития".

Кроме того, в июне началось подорожание машин на экспортном рынке – для России, Казахстана и других стран.

До этого стоимость автомобилей GM Uzbekistan не менялась в течение 8 месяцев.

По словам гендиректора предприятия Умиджана Салимова, колебание стоимости на автомобили сильно сказывается на экономике государства, это очень чувствительный продукт.