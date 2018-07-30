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Доллары США

Доллар продолжил рост – курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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56804

Центральный банк Узбекистана с 31 июля установил новый обменный курс валют

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане прибавляет вторую неделю подряд после многомесячного падения.

Как сообщает пресс-служба Центрального банка республики, американская валюта выросла по сравнению с прошлой неделей на 2 сума 50 тийинов, составив 7791 сум 88 тийинов.

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Доллар подрос впервые с апреля: курс валют в Узбекистане

Курс евро, напротив, потерял 45 сумов 38 тийинов – до 9082 сумов 22 тийинов.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.




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