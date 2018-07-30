Назначен новый глава "Уздонмахсулот"

Его предшественник - Сурат Хайдаров находится под следствием за взяточничество и другие правонарушения.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Назначен новый глава компании "Уздонмахсулот", отвечающей за производство муки, круп, корма, а также обеспечение населения республики хлебобулочными, кондитерскими и макаронными изделиями. - сообщает Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Эту должность занял Фаррух Пулатов. Ему придется курировать обширное хозяйство, в настоящее время в составе компании "Уздонмахсулот" работают 44 предприятия и 25 филиалов.

© Sputnik / Павел Лисицын Под Ташкентом прокуратура расследует нарушения в сельском хозяйстве

Предыдущий глава "Уздонмахсулот" Сурат Хайдаров был задержан по обвинению в коррупции. Так, активно пользуясь служебными полномочиями, он устроил на работу в компанию своих родственников. Благодаря этому, чиновнику удалось выстроить эффективные схемы получения взяток. Посещая с проверками регионы, он за определенную мзду закрывал глаза на выявленные нарушения и недостатки.В данный момент правоохранительными органами ведется расследование незаконной деятельности бывшего руководителя компании, устанавливается количество фактов, размер и общую сумму взяток.

В связке с Хайдаровым действовал и его зять Джамшид Шарипов, работавший пресс-секретарем,который был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности с поличным при получении крупной суммы в иностранной валюте. За это он обещал начальнику управления маркетинга "Уздонмахсулот" покровительство и неприкосновенность.

Напомним, Сурат Хайдаров был назначен председателем правления компании "Уздонмахсулот" 21 февраля 2017 года. Ранее он занимал руководящие должности в Счетной палате Узбекистана и государственной компании "Узкимёсаноат".