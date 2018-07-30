Возмещать убытки при сносе недвижимости будет специальный фонд при кабмине

Централизованный фонд по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд будет пополняться за счет доходной части местных бюджетов и иных источников.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Новый механизм возмещения убытков гражданам и бизнесу в связи с изъятием земли для государственных и общественных нужд утвержден указом президента, сообщает Norma.uz.

Как следует из документа, при Кабинете министров в течение двух месяцев создадут Централизованный фонд по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд. Он будет пополняться за счет доходной части местных бюджетов и иных источников.

Изъятие земельных участков без согласования с фондом запретят, что может стать важным шагом к исключению случаев сноса недвижимости до выплаты полной компенсации, а также занижения результатов оценки имущества.

Сейчас единый централизованный источник возмещения отсутствует. Это приводит к нарушениям на местах. По данным Министерства юстиции в 2016–2018 годах 37 собственникам не было выплачено никакой компенсации на сумму 3 млрд 252 млн сумов, а 215 собственников не получили 15 млрд 67 млн сумов компенсации. Кроме того, в 100 случаях выплаты были произведены без оценки сносимых жилых помещений, а в 391 случае оценка проведена уже после сноса.