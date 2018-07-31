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Европейский банк реконструкции и развития

Президент ЕБРР начинает визит в Узбекистан

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
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Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти подпишет ряд кредитных соглашений с частными компаниями, а также несколько меморандумов о взаимопонимании с правительством Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти 31 июля - 1 августа посетит Узбекистан и встретится с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба банка.

Чакрабарти также проведет переговоры в правительстве страны. Глава ЕБРР подпишет ряд кредитных соглашений с частными компаниями, а также несколько меморандумов о взаимопонимании с правительством Узбекистана, направленных на оказание поддержки по вопросам инвестирования средств в развитие энергетики и повышение энергоэффективности, а также по вопросам приватизации и развития рынков капитала.

"Данный визит будет способствовать процессам подготовки банком его новой среднесрочной стратегии деятельности в Узбекистане, нацеленной на оказание поддержки в привлечении в страну новых инвестиций и проведении ее правительством ключевых реформ", - отметили в ЕБРР.

Узбекистан стал членом ЕБРР в апреле 1992 года, представительство банка было открыто в Ташкенте в мае 1993 года. В марте 2017 года после длительной паузы во взаимоотношениях между банком и Узбекистаном состоялся визит в республику делегации ЕБРР во главе с Чакрабарти. Тогда президент ЕБРР заявил, что к лету 2018 года банк подготовит новую программу сотрудничества с республикой.

 




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