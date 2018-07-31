Стоимость билетов на "Афросиаб" изменится

Новые цены будут действовать с 15 августа.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Стоимость билетов на скоростной поезд "Афросиоб" изменится с 15 августа, сообщается на сайте "Узбекистон темир йуллари".

Стоимость поезда по маршруту Ташкент - Самарканд составит 151 тысячу сумов для билетов класса VIP, 105 тысяч сумов для билетов бизнес-класса и 78 тысяч сумов для билетов эконом-класса.

Билет VIP-класса на поезд по маршруту Ташкент - Карши будет стоить 209 тысяч сумов, бизнес-класса - 148 тысяч сумов, эконом класса - 108 тысяч сумов.

По маршруту Ташкент - Бухара билеты класса VIP можно купить за 243 тысячи сумов, бизнес-класса - за 176 тысяч сумов, эконом-класса - за 128 тысяч сумов.

Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 1005 или в кассах вокзалов.