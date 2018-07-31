Билет на поезд можно будет оплатить картой Visa

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" с 1 августа запускает продажу билетов на поезда за иностранную валюту посредством международных пластиковых карт Visa, сообщается на сайте компании.

"В целях развития туристической отрасли Узбекистана, а также оказания дополнительных услуг для пассажиров "Узбекистон темир йуллари" совместно с банком "Ипак Йули", начиная с 1 августа, в тестовом режиме запускает проект по приему платежей за электронные проездные документы в иностранной валюте посредством международной платежной системы Visa", – сообщили в компании.

Теперь любой иностранный турист сможет оплатить стоимость билета своей картой Visa, эмитированной любым иностранным банком. Покупку можно совершить онлайн из любой страны. Перевозчик, во избежание недоразумений, просит обратить особое внимание на то, что электронный проездной документ подтверждает только оформление электронного билета, но для посадки в поезд недействителен. Необходимо также учитывать, что при оплате международными картами Visa с карты взимается комиссия банка за обработку операции в размере 2.2% от стоимости электронного билета.

Услуга прохождения электронной регистрации на сайте и мобильном приложении осуществляется после оплаты электронного билета и предоставляется бесплатно.

Безопасность процедуры оплаты обеспечивается применением средств шифрования трафика.

Подробнее с правилами покупки электронных проездных документов можно ознакомиться на сайте АО "Узбекистон темир йуллари".

При этом компания отмечает, что так как система запущена в тестовом режиме, возврат неиспользованных билетов будет производиться только в кассах "Узбекистон темир йуллари" на территории Узбекистана.

Напомним, что ранее у пользователей CLICK появилась возможность приобретать и оплачивать онлайн железнодорожные билеты национальной компании.

Система мобильного банкинга CLICK позволяет физическим лицам оплачивать товары и услуги различных поставщиков-партнеров посредством мобильного телефона или интернета.