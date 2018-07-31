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Шавкат Мирзиёев провел совещание по сельскому хозяйстве

Ударный двухмесячник: президент дал указания по решению проблем урожая

Пресс-служба президента
Экономика
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Программа продлится до 5 сентября, она включает меры по отношению к недобросовестным руководителям районов и решение проблем с хлопчатником.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 июля провел видеоселекторное совещание, посвященное сельскому хозяйству, сообщает пресс-служба.

Участники обсудили ряд вопросов, среди которых ускорение развития хлопчатника, работа с повторными культурами на площадях, освобожденных после сбора урожая зерна, эффективное использование приусадебных земель и экспорт сельхозпродукции.

Совещание по сельскому хозяйству
Пресс-служба Шавката Мирзиёева
Совещание по сельскому хозяйству

Власти намерены принять меры к руководителям районов, которые допустили отставание по развитию хлопчатника и других культур, а также выплатить авансовые платежи фермерам, заключить договоры с перерабатывающими предприятиями и экспортерами.

"На видеоселекторном совещании, состоявшемся 4 июля, был объявлен "Ударный двухмесячник накопления урожая" с 5 июля по 5 сентября. На совещании проанализирована работа, проделанная за минувшее время", - уточняется в сообщении.

"Повторные культуры – это, во-первых, экспорт, во-вторых, резерв продовольственной продукции, который обеспечивает достаток и стабильность цен на внутреннем рынк"”, - заявил президент страны.

Всего под эти нужды в республике выделили свыше 680 тысяч гектаров земли.

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Теги:
президент Узбекистана, совещание, урожай



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