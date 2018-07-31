Инвестиции в энергетику и медицину обсудили узбекистанцы с японцами

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Узбекистан прибыла делегация из Японии во главе с Мамору Секияма, сообщает Отдел коммуникации Госкоминвестиций республики.

Стороны провели в конференц-зале гостиницы "International Hotel Tashkent" бизнес-форум, обсудили перспективы проектов по торгово-инвестиционному сотрудничеству в сфере топливно-энергетического комплекса, зеленых технологий и здравоохранения.

Пресс-служба Госкоминвестиций Совместный японско-узбекский бизнес-форум в Ташкенте

"Мы активно поддерживаем инициативы, внедряемые руководством Узбекистана, как Стратегия действий по пяти приоритетных направлений развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годов, административные реформы, независимость и усиление судебной системы, либерализацию экономики, повышение уровня социальной сферы, стратегия обеспечения безопасности", - поделился Мамору Секияма.

В мероприятии также приняли участие представители министерств иностранных дел, внешней торговли, инновационного развития, Торгово-промышленной палаты Узбекистана.