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Узбекско-японский бизнес-форум прошел в Ташкенте

Инвестиции в энергетику и медицину обсудили узбекистанцы с японцами

Пресс-служба Госкоминвестиций
Экономика
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В конференц-зале гостиницы "International Hotel Tashkent" 31 июля прошел бизнес-форум.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Узбекистан прибыла делегация из Японии во главе с Мамору Секияма, сообщает Отдел коммуникации Госкоминвестиций республики.

Стороны провели в конференц-зале гостиницы "International Hotel Tashkent" бизнес-форум, обсудили перспективы проектов по торгово-инвестиционному сотрудничеству в сфере топливно-энергетического комплекса, зеленых технологий и здравоохранения.

Совместный японско-узбекский бизнес-форум в Ташкенте
Пресс-служба Госкоминвестиций
Совместный японско-узбекский бизнес-форум в Ташкенте

"Мы активно поддерживаем инициативы, внедряемые руководством Узбекистана, как   Стратегия действий по пяти приоритетных направлений развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годов, административные реформы, независимость и усиление судебной системы, либерализацию экономики, повышение уровня социальной сферы, стратегия обеспечения безопасности", - поделился Мамору Секияма.

В мероприятии также приняли участие представители министерств иностранных дел, внешней торговли, инновационного развития, Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

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Теги:
Инвестиции, Медицина (наука), Япония



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