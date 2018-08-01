МВФ прогнозирует снижение инфляции в Узбекистане до 12 процентов

По данным официальной статистики, инфляция в Узбекистане по итогам 2017 года составила 14,4% против 5,7% в 2016 году.

ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Инфляция в Узбекистане может стабилизироваться в диапазоне 12-14% в 2019 году, а темпы роста ВВП в краткосрочной перспективе останутся на уровне около 5%, сообщает Международный валютный фонд (МВФ) по итогам работы миссии в стране 17-26 июля.

"Мы по-прежнему прогнозируем снижение инфляции на основе ИПЦ (индекса потребительских цен – ред.), и, вероятнее всего, ее темпы стабилизируются в диапазоне от 12 до 14% к концу 2019 года", - говорится в заявлении на сайте МВФ.

По данным фонда, инфляция в Узбекистане в январе-июне снизилась до 6,25% против 7,25% за аналогичный период прошлого года. При этом инфляция в годовом исчислении снизилась в июне до 18,5% с 20,5% в январе.

© Flickr / Day Donaldson Узбекистан занял 85-ю строчку рейтинга экономик по объему ВВП

Эксперты фонда также считают, что ВВП Узбекистана в краткосрочной перспективе продолжит расти теми же темпами, что и раньше - около 5%. При этом в 2019 году ожидается стабилизация цен на сырьевые товары, являющиеся основными статьями экспорта - золото, природный газ, хлопок.

По оценке миссии, риски внешней стабильности Узбекистана останутся невысокими в связи с большим объемом валютных резервов и умеренными внешними заимствованиями. "Ключевые структурные реформы, особенно в части реформирования налогов, реструктуризации госпредприятий, сокращения бюрократической волокиты и ограничения практики монопольного ценообразования, еще предстоит осуществить в полном масштабе", - говорится в заявлении.

По данным официальной статистики, инфляция в Узбекистане по итогам 2017 года составила 14,4% против 5,7% в 2016 году. Ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией национальной валюты — сума — и либерализацией валютного рынка страны. ЦБ Узбекистана в 2018 году прогнозирует инфляцию в пределах 11,5-13,5%. Правительство Узбекистана прогнозирует рост ВВП В 2018 году на 5,9% против 5,5% по итогам 2017 года.