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Инфляция в первом полугодии составила 6,2%

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Экспорт товаров и услуг, в свою очередь, вырос на 31,1% - до 7,8 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Центробанк Узбекистан опубликовал Обзор денежно-кредитной политики в I полугодии 2018 года, данные приводятся на сайте регулятора.

Согласно документу, инфляция за год снизилась на 1% - с 7,2% до 6,2%, а экспорт товаров и услуг вырос на 31,1% - до 7,8 миллиарда долларов.

При этом денежная масса по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на 5,8%, число трансграничных денежных переводов – на 14% до 2,3 миллиарда долларов.

"Несмотря на то, что общая динамика потребительских цен имела понижательную тенденцию, в экономике сохраняется относительно высокое инфляционное давление, которое сопряжено с повышением регулируемых цен и удорожанием некоторых продуктов питания", - говорится в обзоре.

В целом рост экономики во II квартале замедлился. В январе-марте этот показатель составлял 5,1%, в апреле-июне – уже 4,9%.

С июня по август в Узбекистане выросли цены на услуги ЖКХ, общественный транспорт, некоторые виды фруктов и овощей и автомобили.

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Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Кредит, Инфляция



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