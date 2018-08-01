Президент уволил руководителей аграрного сектора в четырех районах

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания, посвященного сельскому хозяйству, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу фермеров и руководителей, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.

По его словам, основной причиной возникновения угрозы потери урожая хлопчатника стала халатность руководителей на местах.

© Sputnik / Алексей Куденко Насекомые-вредители атаковали хлопковые поля в Узбекистане

"Глава государства в качестве основной причины сложившейся ситуации указал на то, что в июне-июле хокимы, руководители секторов, фермеры на местах пустили уход за хлопчатником на самотек под предлогом уборки урожая зерна и посева повторных культур. Не была организована на должном уровне работа по поливу хлопчатника, обработке междурядий и эффективному использованию воды", - уточняется в сообщении.

В результате Мирзиёев дал указание уволить руководителей в Зарбдорском, Гузарском, Багдадском и Уйчинском районах.

Ранее сообщалось о проведении в республике двухмесячника по сбору урожая, он продлится до 5 сентября. Президент распорядился обеспечить высокий урожая как хлопчатника, так и повторных культур.