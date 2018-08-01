14:34 01 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9082.22
  • USD7791.88
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Президент уволил руководителей аграрного сектора в четырех районах

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
170 0 0

По словам Шавката Мирзиёева, их халатность - главная причина угрозы потери урожая.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания, посвященного сельскому хозяйству, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу фермеров и руководителей, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.

По его словам, основной причиной возникновения угрозы потери урожая хлопчатника стала халатность руководителей на местах.

Сборщики хлопка на поле
© Sputnik / Алексей Куденко
Насекомые-вредители атаковали хлопковые поля в Узбекистане

"Глава государства в качестве основной причины сложившейся ситуации указал на то, что в июне-июле хокимы, руководители секторов, фермеры на местах пустили уход за хлопчатником на самотек под предлогом уборки урожая зерна и посева повторных культур. Не была организована на должном уровне работа по поливу хлопчатника, обработке междурядий и эффективному использованию воды", - уточняется в сообщении.

В результате Мирзиёев дал указание уволить руководителей в Зарбдорском, Гузарском, Багдадском и Уйчинском районах.

Ранее сообщалось о проведении в республике двухмесячника по сбору урожая, он продлится до 5 сентября. Президент распорядился обеспечить высокий урожая как хлопчатника, так и повторных культур.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Состоялась встреча делегаций ВМС Азербайджана и Вьетнама
    Военные связи

    Представители ВМС Азербайджана и Вьетнама обсудили перспективы военного сотрудничества и отметили важность дальнейшего его развития.

  • Марихуана в банке
    Три года без Instagram

    В Беларуси к трем годам колонии приговорили Instagram-блогера из России – на границе у девушки нашли 1,14 грамма марихуаны.

  • Рауль Хаджимба на торжественном заседании к 25-летию МИД Абхазии в Кабинете Министров 17 мая
    По всей строгости

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба пообещал, что все, кто участвовал в нападении на магазин "Через", принадлежащий репатриантам, ответят по закону.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер Варяг (справа) на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
ВМФ России 79 лет: военные моряки принимают поздравления
Первая мировая война
Кадры хроники: как началась Первая мировая война
Вступительные экзамены - 2018: что нового
Самое главное о приемной кампании — 2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054