Центробанк направил на поддержку курса сума 900 млн долларов за полгода

По данным регулятора, объем денежных переводов в январе-июне 2018 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,3 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Центробанк Узбекистана за 6 месяцев 2018 года направил на поддержку курса 900 миллионов, говорится в обзоре денежно-кредитной политики в первом полугодии.

По данным ЦБ, курс сума к доллару с февраля по июль снизился почти на 4%, до 7791,88 сума, после того как с сентября 2017 года он держался на уровне 8,1 тысячи сумов за доллар.

"Если в первом квартале объем валютных интервенций центрального банка составил 600 миллионов долларов, то во втором квартале объемы интервенций составили 300 миллионов долларов, что привело к появлению дополнительной нестерилизованной части ликвидности в банковской системе", - говорится в обзоре.

Эффективность стерилизационных операций на валютном рынке подвержена сезонному фактора, в частности, во втором и третьем кварталах, когда существенно увеличивается объем денежных переводов физических лиц, считают в ЦБ. По данным регулятора, объем денежных переводов в январе-июне 2018 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,3 миллиарда долларов.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Инфляция в первом полугодии составила 6,2%

С начала года доля иностранной валюты в структуре обязательных резервов банков снизилась с 96% до 46% за счет дифференцирования норм резервирования исходя из валюты и сроков депозитов.

"Увеличение объемов валютных поступлений через каналы экспорта и международных денежных переводов физических лиц, а также иностранных кредитных линий будут поддерживать рост совокупного объёма предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", - добавили в ЦБ.

Центробанк Узбекистана с 5 сентября практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиёева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять покупки и продажи валюты по рыночному курсу.