"Узавтосаноат" передумала повышать цены на автомобили

Руководство компании заявило, что распространенный ранее в соцсетях прайс-лист на машины оказался недостоверным.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. "Узавтосаноат" не будет повышать цены на автомобили GM Uzbekistan, сообщает пресс-служба компании.

По данным специалистов, прайс-лист на машины, распространенный ранее в соцсетях, оказался недостоверным.

"Цены на автомобили АО "GM Uzbekistan" не изменены. Вопросы цен на автомобили, которые были обсуждены на сессии Международного пресс-клуба 30 июля, на сегодняшний день всесторонне изучаются во взаимодействии с соответствующими организациями и экспертами, с учетом позитивных и негативных аспектов данного вопроса", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о планируемом росте цен на автомобили GM Uzbekistan. Председатель правления Шавкат Умурзаков в ходе заседания МПК на тему "Узавтосаноат: анализ проблем и определение новой стратегии развития" заявлял о повышении стоимости на 14%.

Он также попросил за это у народа прощения и заявил, что решение вызвано накопившимися за 22 года работы проблемами.