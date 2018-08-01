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Встреча с главой ЕБРР в Узбекнефтегазе

ЕБРР заинтересован в сотрудничестве в топливно-энергетическом секторе

Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
Экономика
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Глава ЕБРР Сума Чакраборти отметил, что его визит в Узбекистан поможет банку подготовить среднесрочную стратегию деятельности банка в республике.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакраборти, сообщает пресс-служба "Узбектефтегаза".

Глава ЕБРР отметил, что его визит в Узбекистан поможет банку подготовить среднесрочную стратегию деятельности банка в республике. Стратегия будет нацелена на оказание поддержки в привлечении в страну новых инвестиций ЕБРР и проведении правительством ключевых реформ.

Европейский банк реконструкции и развития
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Президент ЕБРР начинает визит в Узбекистан
Чакраборти выразил высокую заинтересованность банка в участии финансирования программы технического перевооружения, модернизации и развития газотранспортной системы Узбекистана. Достигнута договоренность о предоставлении ЕБРР в ближайшее время предложений по реализации программы, в том числе по определению предварительной суммы финансирования и индикативных условий. 




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