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В Узбекистане упростили операции по кредитам

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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"Алокабанк" сократил список необходимых документов для получения различных займов, в него не входят справка с работы и гарант.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Оформление автокредитов, овердрафтов, микрозаймов и потребительских кредитов упростили в Узбекистане, сообщает пресс-служба "Алокабанка".

"С 1 августа 2018 года физическим лицам для оформления кредита необходимо предоставить документы согласно следующему списку: заявление на получение кредита, копия паспорта (прилагается копия паспорта поручителя), справка о доходах с места работы за последние 12 месяцев, документы по обеспечению", - уточняется в сообщении.

"Алокабанк" - акционерно-коммерческая организация, образована постановлением кабинета министров 12 октября 1994 года в целях экономического роста и финансовой поддержки Узбекского агентства связи и информатизации и субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.

В 2018 году в Узбекистане ввели беззалоговое кредитование. Соответствующие поправки к закону "О Центральном банке республики" подписал в январе президент Шавкат Мирзиёев.

В случаях возникновения в банках дефицита ликвидности и отсутствия залогов ЦБ может предоставлять банкам краткосрочные кредиты без обеспечения.

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Теги:
документы, Кредит, банки



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