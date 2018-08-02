Фрукты и овощи разрешили экспортировать на новых условиях

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Отменен обязательный порядок заключения экспортных контрактов на плодоовощную продукцию по ценам не ниже цен, опубликованных компанией "Узагроэкспорт", следует из указа президента "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в республике".

Также отменен порядок таможенного оформления плодоовощной продукции без заключения экспортного контракта, на основании инвойса, по ценам не ниже цен, указанных на официальном веб-сайте АО "Узагроэкспорт".

Отмененный порядок заключения экспортных контрактов действовал с декабря прошлого года и был неудобен для предпринимателей, который не могли продавать продукцию за рубеж по ценам ниже установленных.

Предложения об отмене этого порядка подготовили Министерство юстиции и Министерство экономики совместно с Государственным комитетом Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.