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Нефтедобывающее предприятие

Узбекистан хочет вместе с Испанией реализовать проекты в нефтегазовой сфере

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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Узбекистан заинтересован в расширении присутствия испанского бизнеса путем реализации совместных проектов по созданию высокотехнологичных производств в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Узбекистан и Испания намерены организовать осенью первое заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и промышленной сферах, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Госкоминвестиций.

Здание Узбекнефтегаза в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Страны располагают достаточными возможностями для расширения инвестиционных связей, наращивания объемов и номенклатуры взаимного товарооборота, который в январе-июле 2017 года составил 71,5 миллиона долларов.

По итогам первых пяти месяцев 2018 года взаимная торговля выросла на 60%.

Узбекистан заинтересован в расширении присутствия испанского бизнеса, в частности путем реализации совместных проектов по созданию высокотехнологичных производств в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях, в сферах фармацевтики, текстиля, выпуска отделочных материалов и керамической продукции.

Теги:
Нефть, Испания, Узбекистан



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