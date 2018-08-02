Узбекистан хочет вместе с Испанией реализовать проекты в нефтегазовой сфере

Узбекистан заинтересован в расширении присутствия испанского бизнеса путем реализации совместных проектов по созданию высокотехнологичных производств в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Узбекистан и Испания намерены организовать осенью первое заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и промышленной сферах, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Госкоминвестиций.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Узбекистане запустили новый газопровод Газли

Страны располагают достаточными возможностями для расширения инвестиционных связей, наращивания объемов и номенклатуры взаимного товарооборота, который в январе-июле 2017 года составил 71,5 миллиона долларов.

По итогам первых пяти месяцев 2018 года взаимная торговля выросла на 60%.

Узбекистан заинтересован в расширении присутствия испанского бизнеса, в частности путем реализации совместных проектов по созданию высокотехнологичных производств в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях, в сферах фармацевтики, текстиля, выпуска отделочных материалов и керамической продукции.