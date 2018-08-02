Дохода больше — клиентов меньше: Beeline в Узбекистане об итогах полугодия

ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik Прибыль компании Beeline в Узбекистане, согласно отчету, опубликованному холдингом VEON, во втором квартале 2018 года выросла на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Телекоммуникационной компании удалось заработать за три месяца 635 миллиардов сумов.

Доходы оператора по итогам первого полугодия составили 1,25 миллиарда сумов, что выше почти на 15 % по сравнению с тем же периодом 2017 года.

По данным аналитиков, количество абонентов Beeline в республике по итогам второго квартала 2018 года пошло на убыль и составило по итогам второго квартала 9,3 миллиона человек. При этом число тех, кто пользуется услугами передачи данных, напротив возросло, их около 5 миллионов человек.

© Sputnik / Илья Питалев Beeline против: почему инспекция связи решила, что ей должны миллиарды

В среднем, абоненты мобильной связи оператора тратят примерно 22 000 сумов, что указывает на то, что сумма среднего чека увеличилась на 10 процентов. При этом количество использованных минут на одного абонента в месяц почти не изменилось.

Использование услуг передачи данных на одного пользователя выросло на 158,9% во втором квартале 2018 года до 1014 мегабайт.

Отметим, что компании Unitel, "дочка" голландского холдинга VEONLtd, брендом которой является Beeline Uzbekistan, входит в число самых крупных операторов сотовой связи в республике.

Как сообщалось ранее , Beeline выплатил штраф в 26,9 миллиарда сумов по иску Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информационных технологий и телекоммуникаций. Санкции к оператору были применены за несоблюдение нормативов радиосвязи, услуги которой Beeline не оказывает, являясь сотовым оператором. Тем не менее ведомство сочло возможным наказать оператора, вменив ему "простои радиопередатчиков".