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Научно-производственное объединение Криогенмаш.

Волгограднефтемаш изготавливает оборудование для завода в Кашкадарье

© Sputnik / В. Шияновский
Экономика
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Два азотных и два воздушных скруббера будут эксплуатироваться в составе установки разделения воздуха завода GTL-технологии по переводу газа в жидкое состояние.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Волгограднефтемаш изготавливает крупногабаритное оборудование для завода GTL-технологии в Узбекистане.

В ОАО "Волгограднефтемаш" в конце июля прошел очередной технический аудит по заказу на изготовление четырех скрубберов для строящегося в Кашкадарьинской области Узбекистана завода по производству жидкого синтетического топлива на базе Шуртанского газохимического комплекса, передает пресс-служба завода.

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Представители заказчика ПАО "Криогенмаш" и проекта на "ENTEREngineering PTE. Ltd" проверили ход производства оборудования, соблюдение графиков всех работ, проконтролировали необходимые процессы и процедуры. По результатам проверки дана положительная оценка работе предприятия над заказом.

Два азотных и два воздушных скруббера, общий вес которых более 400 тонн, будут эксплуатироваться в составе установки разделения воздуха завода GTL-технологии по переводу газа в жидкое состояние. Отгрузка аппаратов запланирована на сентябрь. К потребителю они пойдут водным путем через Каспийское море.




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