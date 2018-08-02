01:42 03 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9082.22
  • USD7791.88
Поиск
Склад сложной бытовой техники

Цены на бытовую технику устремились вверх

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
Получить короткую ссылку
64001

По мнению аналитиков ЦБ Узбекистана, новые правила беспошлинного ввоза вызвали удорожание непродовольственных товаров.

ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Центробанк Узбекистана зафиксировал подорожание непродовольственных товаров после изменений в правилах торговли в интернете.

С 1 июля 2018 года вступили в силу количественные ограничения на беспошлинный ввоз физическими лицами потребительских товаров из сопредельных государств. Предельная сумма покупок через интернет снизилась втрое.

Как следует из показателей мониторинга, проводимого Центральным банком Республики Узбекистан, ведение новых правил повлияло на динамику цен на бытовую технику. В частности, утюги подорожали на 3,1%, электрочайники – на 2,4%, пылесосы – на 1,1%.

Генеральный директор группы ДСМ Сергей Шуляк
© Sputnik / Валерий Мельников
Шуляк: после отмены госмонополии лекарства в Узбекистане могу подорожать
Напомним, в конце июля минюст разместил в Telegram-канале ссылку на постановление президента страны Шавката Мирзиеева, согласно которому норма для товаров, поступающих в адрес физического лица в международных курьерских отправлениях установлена в размере одной тысячи долларов в течение  календарного квартала.

Ранее разрешалось совершать покупки на сумму до тысячи долларов в месяц.

Теги:
интернет-шопинг, цены, Торговля



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Изъятый наркополицей пакет с кокаином
    Семейный бизнес

    В Баку накрыли наркокартель семьи Дамдаятан Низама – одна из задержанных вовлекла в торговлю даже своего семилетнего сына.

  • Спасенные аисты
    Спасение утопающих

    Работники МЧС спасли в Ляховичах трех тонувших в реке аистов – молодые птицы не могли самостоятельно выбраться на берег.

  • Военная техника
    Большие маневры

    Российские мотострелки и морская пехота Черноморского флота приступили к учениям с боевой стрельбой на полигоне военной базы в Абхазии.

  • Юрий Хачатуров в здании суда Первой инстанции административного района Шенгавит (27 июля 2018). Еревaн
    Следствие дает добро

    Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров в скором времени сможет покинуть Армению, чтобы вернуться на работу в Москву, сообщил его адвокат.

  • Железная дорога
    Нечего везти

    В советское время по железной дороге в Латвии перевозили около 80 миллионов тонн грузов в год – почему теперь LDz не может и мечтать о прежнем размахе?

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис
    Наказание за слова

    Премьер Литвы считает, что депутат Клайпеды, который заявил о причастности командира "лесных братьев" к убийству тысяч мирных жителей, заслуживает импичмента.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Военнослужащие ВС РУз
Бег с препятствиями, стрельба по мишени и разведка: узбекистанцы на АрМИ
Арбуз
Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз
Вступительные экзамены - 2018: что нового
Самое главное о приемной кампании — 2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054