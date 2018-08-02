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Плодоовощная ярмарка в Ташкенте

Узбекские гранаты и дыни отправят на французские рынки

Sputnik / Стрингер
Экономика
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19 0 0

Делегация во главе с министром внешней торговли Жамшидом Ходжаевым приняла участие в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Париже.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. В ходе переговоров с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия, торгово-промышленной палаты и других государственных органов и ведомств Франции были определены перспективы развития двусторонней торговли - сообщается на сайте минвнешторга Узбекистана.

В рамках визита Жамшид Ходжаев посетил крупнейший в мире оптовый рынок свежих продуктов "Ранжис". Важным пунктом переговоров с президентом рынка Л.Лайани стал вопрос продвижения плодоовощной узбекской продукции на рынок Франции. Министр пригласил руководство "Ранжис" в Узбекистан для ознакомления с экспортным потенциалом страны и изучения возможности внедрения передового опыта Франции по сбыту сельскохозяйственной продукции.

"В настоящее время несырьевой экспорт республики во Францию представлен в незначительных объемах. В основном это вызвано сложностью выхода отечественной продукции на столь требовательный европейский рынок. Мы ведем переговоры с Европейским Союзом и, в частности, с Францией с целью максимального облегчения выхода узбекской продукции на европейские рынки путем приведения наших стандартов в соответствие с требованиями ЕС. Так мы сможем реализовать весь существующий потенциал экспорта плодоовощной и текстильной продукции", – рассказал Ходжаев.

По итогам проведенных переговоров в министерстве сельского хозяйства Франции сняты фитосанитарные ограничения в отношении узбекской дыни и граната, а также будут пересмотрены карантинные требования для ввоза из Узбекистана айвы, хурмы, сливы, смородины и других овощей и фруктов.

Овощи на Международной выставке Узбекистан на Шелковом пути
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Фрукты и овощи разрешили экспортировать на новых условиях
Международный рынок "Ранжис" - крупнейший оптовый рынок продовольственной продукции в мире. Расположен на юге Парижа и принадлежит французскому государству, но управляется обществом многоукладного хозяйства Semmaris. В прошлом году его оборот составил 3,5 миллионов тонн различной продовольственной продукции на сумму девять миллиардов евро. Для предприятий розничной торговли и общественного питания "Ранжис" выступает связующим звеном с более чем 2 500 поставщиками, обеспечивая поддержание их ассортимента и разнообразие продовольственных товаров.

Теги:
Франция, Делегация, Торговля



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