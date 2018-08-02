В Андижане приостановили выдачу кредитов на разведение скота

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. В Андижанской области банки приостановили выдачу льготных кредитов на разведение скота из-за резкого повышения цен на скот в живом весе.

Начальник Департамента развития малого бизнеса и частного предпринимательства Центрального банка Узбекистана Актам Сайфуллаев в четверг прокомментировал "Газете.uz" ситуацию во время представления отчета Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ.

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7 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о реализации программы "Каждая семья — предприниматель", нацеленной на улучшение условий жизни населения и деловой среды путем вовлечения жителей в предпринимательство. На финансирование региональной программы в Андижанской области было выделено 200 млн долларов.

По словам Актама Сайфуллаева, до сегодняшнего дня 7200 жителей Андижанской области получили льготные кредиты на сумму 150 млрд сумов (19,2 млн долларов), из них 2500 человек решили заняться разведением скота.

"Мы наблюдаем такую тенденцию: многие хотят заниматься животноводством. Многие выбрали эту деятельность и решили взять кредит для этой цели. Специальные рабочие группы провели беседы с населением, рассказали о нестандартных и инновационных направлениях предпринимательства, но 50−60% пришли в банк с желанием заниматься именно разведением скота. Банки не могли отказать", — рассказал он.

Согласно постановлению, в месячный срок должны были быть организованы специальные фермы по адаптации к местным условиям породистого скота, птицы и кроликов, а также ввоз из-за рубежа, разведению и созданию для данных ферм пород высокопродуктивного племенного скота, адаптированных под природно-климатические условия региона.

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"То, что эта деятельность не была налажена на крупных фермах, стало известно во время этого процесса. В Андижане есть пять-шесть ферм с племенным скотом, и после реализации населению цена на рогатый скот стала расти. В области была установлена предельная цена продажи — 24−25 тысяч сумов за 1 кг живого веса рогатого скота. Но из-за большого спроса продавцы повысили цену (по данным „Газеты.uz“ — до 75−80 тысяч сумов)", — пояснил представитель ЦБ.

Чтобы остановить дальнейший рост цен, банки приостановили выдачу льготных кредитов на животноводство. "Сначала мы должны правильно организовать процесс реализации племенного скота населению. Когда все будет организовано, тогда мы сможем возобновить выдачу кредитов", — сказал он.

Актам Сайфуллаев также признал, что часть населения была уверена, что кредит можно не возвращать, считая это "государственным кредитом".

"Мы провели разъяснительные беседы, объяснили населению, что это льготные кредиты, которые действительно могут помочь каждой семье начать свой бизнес, но их нужно возвращать. Сейчас люди это понимают", — заявил он.

Представитель Центробанка сообщил о создании новой системы взаимодействия с населением при выдаче кредитов. Рабочие группы сначала изучат условия в местах проживания граждан и лишь потом будут выдаваться средства.

"У одного жителя Андижана есть 2 сотки земли для создания теплицы, но он хочет получить 25 млн сумов (150 МРЗП). Мы спрашиваем, зачем ему такая крупная сумма. Он отвечает, что организует теплицу, а дальше будет смотреть по ситуации. Конкретного плана нет. Мы будем проводить расчеты, объяснять, что для 2 соток достаточно 9−10 млн сумов — наладим такой процесс работы", — рассказал Актам Сайфуллаев.