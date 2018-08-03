В Узбекистане построят завод по выпуску средств химзащиты растений

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Компании "Укравит" (Украина), Montblanc Commodities AG (Швейцария) и Samarador (Узбекистан) построят в республике завод по производству химических средств защиты растений, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на источник в "Узхимпроме".

© Sputnik / Алексей Куденко Насекомые-вредители атаковали хлопковые поля в Узбекистане

Иностранные инвесторы хотят направить на реализацию проекта не менее пяти миллионов долларов. Предприятие будет создано на базе неиспользуемых объектов "Ферганаазот" общей площадью 6,5 гектара, включая цеха, объекты и прилегающие к ним территории. Эти объекты будут переданы инвесторам по "нулевой" выкупной стоимости с принятием ими определенных инвестиционных и социальных обязательств.

Завод мощностью пять тысяч тонн продукции в год планируется запустить в четвертом квартале 2021 года. Иностранные инвесторы будут использовать здесь современные технологии и оборудование, создадут научно-исследовательскую лабораторию для разработки новых видов средств защиты растений с учетом почвенно-климатических условий сельскохозяйственных зон республики.