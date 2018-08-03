Японцы заинтересованы в нефтегазовой отрасли Узбекистана

Страны уже успешно сотрудничали в проектах по строительству Бухарского НПЗ и Шуртанского ГХК.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Япония заинтересовалась участием в инвестиционных проектах АО "Узбекнефтегаз" и поставке оборудования на газохимические комплексы республики. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Накануне заместитель председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Б. Сидиков провел переговоры с советником японской компании Marubeni Corporation Мамору Секияма, а также представителями Toyo Engineering Corporation и Kawasaki Heavy Industries.

Пресс-служба "Узбекнефтегаз" В "Узбекнефтегаз" проведена встреча с делегацией Японии по вопросам сотрудничества в нефтегазовой отрасли

Стороны подчеркнули успешное сотрудничество стран в строительстве Бухарского НПЗ и Шуртанского ГХК.

По итогам обсуждений сторонами достигнута договоренность об изучении возможных направлений сотрудничества в рамках нефтегазовой отрасли.