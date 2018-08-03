Эксперты обсудили перспективы внешней торговли Узбекистана

В МВТ РУ прошла встреча с представителями экспертного совета Buyuk kelajak. Участники обсудили приоритетные вопросы и задачи во внешнеторговой сфере страны.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik В Министерстве внешней торговли Узбекистана прошла рабочая встреча в рамках подготовки Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 года. - сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии участвовали представители международной негосударственной некоммерческой организации Buyuk kelajak под руководством Бахрома Исмаилова, а также представители аудиторской компании KPMG во главе с директором Международной группы стратегии Светланой Чекмазовой.

Эксперты обменялись мнениями по перспективам экспорта в страны Центральной Азии, переходу на «безбумажную» торговлю, соответствию продуктов и услуг мировым стандартам, развитию плодоовощных аукционов. На повестку дня были вынесены соответствие торговой политики с промышленной политикой страны и возобновление процесса вступления Узбекистана в ВТО.

Также стороны обсудили проработку долгосрочных целей и задач и договорились продолжить сотрудничество для совместной разработки концепции развития внешнеторговой сферы Узбекистана.

Напомним, экспертный совет Buyuk kelajak начал свою работу 14 апреля 2018 года. Он был создан с целью поддержки и содействия реформам в Узбекистане как в политической, так и в экономической и социальных сферах. Первыми членами совета стали 155 ведущих в своих отраслях специалистов-выходцев из Узбекистана, работающих в зарубежных международных компаниях.

Среди требований, предъявленных к первым экспертам были: диплом о высшем образовании одного из зарубежных вузов, опыт работы по одному из направлений выработки Стратегии Узбекистан 2035 и готовность принять активное участие в проведение первого Форума и последующей активной работе.