Форель и черный сазан: в Узбекистане будут производить новые виды рыб

Также совместно с Китайской академией рыболовства Узбекистан будет размножать виды рыб, которые занесены в Красную книгу.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию научной деятельности в области рыболовства". Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции республики.

© Sputnik / Мария Плотникова Узбекистан изучает опыт Татарстана в производстве рыбы

Постановлением утверждена программа мер по улучшению научной деятельности и установила международное сотрудничество в области рыболовства в 2018-2021 годах.

Программа предусматривает внедрение интенсивных методов рыбоводства, научно-технических грантов, выращивание новых видов рыб таких, как: венгерский карп, тиляпия, форель, черный карп.

Программа также предусматривает открытие филиала Астраханского государственного технического университета.

Кроме того, совместно с Китайской академией рыболовства Узбекистан будет размножать виды рыб, которые занесены в Красную книгу.

Также узбекистанцы планируют провести исследовательскую работу с турецким институтом.