Форель и черный сазан: в Узбекистане будут разводить новые виды рыб

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию научной деятельности в области рыболовства". Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции республики.
Программа предусматривает внедрение интенсивных методов рыбоводства, научно-технических грантов, выращивание новых видов рыб таких, как: венгерский карп, тиляпия, форель, черный карп.
Программа также предусматривает открытие филиала Астраханского государственного технического университета.
Кроме того, совместно с Китайской академией рыболовства Узбекистан будет размножать виды рыб, которые занесены в Красную книгу.
Также узбекистанцы планируют провести исследовательскую работу с турецким институтом.