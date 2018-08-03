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Рыба на форелеводческом заводе

Форель и черный сазан: в Узбекистане будут разводить новые виды рыб

© Sputnik / Михаил Мордасов
Экономика
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Также совместно с Китайской академией рыболовства Узбекистан будет размножать виды рыб, которые занесены в Красную книгу.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию научной деятельности в области рыболовства". Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции республики.

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Постановлением утверждена программа мер по улучшению научной деятельности и установила международное сотрудничество в области рыболовства в 2018-2021 годах.

Программа предусматривает внедрение интенсивных методов рыбоводства, научно-технических грантов, выращивание новых видов рыб таких, как: венгерский карп, тиляпия, форель, черный карп.

Программа также предусматривает открытие филиала Астраханского государственного технического университета.

Кроме того, совместно с Китайской академией рыболовства Узбекистан будет размножать виды рыб, которые занесены в Красную книгу.

Также узбекистанцы планируют провести исследовательскую работу с турецким институтом.

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Теги:
Узбекистан, рыба



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