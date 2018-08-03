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Цементный завод

Частная таджикская компания построит цементный завод в Узбекистане

© Sputnik / Евгений Козырев
Экономика
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Предприятие появится на территории Сурхандарьинской области.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В ближайшее время Таджикистан запустит строительство нового цементного завода в Узбекистане, сообщает Sputnik Таджикистан.

Предприятие возведут за счет средств частной компании, которая производит цемент в Таджикистане. Планируется, что объект появится на территории Сурхандарьинской области.

"Мы приветствуем и поддерживаем намерение таджикского частного бизнеса вкладывать инвестиции в экономику соседнего государства", — подчеркнул министр экономического развития и торговли республики Неъматулло Хикматуллозода.

Хикматуллозода также рассказал, что в планы правительства в ближайшее время входит увеличение товарооборота между странами до одного миллиарда долларов США в год.

Министр подчеркнул, что после улучшения отношений между Ташкентом и Душанбе достигнуть этой отметки не составит труда. Тем более что положительная динамика видна уже сейчас.

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Теги:
цементный завод, цемент, Таджикистан, Узбекистан



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