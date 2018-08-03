Недосягаемый "Дамас": узбекистанцы записали видеообращение к GM

По словам граждан, цены на автомобили "Дамас", которые назвать самыми необходимыми в хозяйстве, значительно превышают российские и казахстанские.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Узбекистанские мигранты в России записали видеообращение к руководителям компании GM Uzbekistan, в котором выражают недовольство постоянным ростом цен на автомобили, оно опубликовано на странице в Facebook.

"Мы хотим обратиться от имени простых людей, работающих в России. Я уже сколько лет коплю деньги, чтобы купить машину вашего завода. Однако цены растут. В мае 2017 года цена на "Дамас" составляла 32 миллиона 850 тысяч сумов. Теперь она уже стоит 55 миллионов. Неужели за год так цена может возрасти? Мы на протяжении 10 лет работаем в России, чтобы купить машину. Только для сельских работ нужен "Дамас", такие дорогие машины как "Каптивы" не нужны. Но и на "Дамас" мы не успеваем накопить. В России такая машина стоит пять тысяч долларов, а почему у нас 10? Когда нам станут доступны автомобили?", - говорит узбекистанец.

По его словам, в соседнем Казахстане машины также доступнее, чем в РУ.

В конце автор ролика настоятельно просит снизить цены.

В конце июля "Узавтосаноат" сообщила о повышении цен на автомобили GM Uzbekistan в среднем на 14%. Эксперты опасались, что эти изменения могут негативно сказаться на экономике страны, а председатель правления организации Шавкат Умурзаков даже за них извинился перед народом.

Однако 1 августа руководство заявило, что распространенный ранее в соцсетях прайс-лист на машины оказался недостоверным и повышения в ближайшее время не будет.

"Дамас" – один из самых популярных в Узбекистане микроавтобусов. Местные жители используют его в повседневной жизни, для сельскохозяйственных работ, перевозки пассажиров.