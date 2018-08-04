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Рабочие грузят товар в фуру, архивное фото

Узбекистан и Афганистан договорились о транзите грузов

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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Документ был пописан 5 декабря 2017 года в ходе официального визита в Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани.

ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Межправительственное соглашение Узбекистана и Афганистана в области транзита грузов вступило в силу, документ позволит активизировать грузопоток между двумя странами, сообщает узбекистанский МИД.

Во время подписания документов
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По данным министерства, соглашение создает правовые основы для взаимодействия сторон по упрощению формальностей и определению механизмов осуществления транзита грузов через территорию двух стран.

"Согласно положениям указанного документа стороны взаимно предоставляют друг другу право транзита товаров через территории своих государств, а также осуществляют предварительную координацию объемов транзитных грузов по железной дороге", - говорится в сообщении.

Документ призван способствовать созданию благоприятных условий для перевозок грузов, увеличению транзитного потенциала Узбекистана и дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Узбекистан в последнее время предпринимает меры по активизации отношений с Афганистаном в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В декабре прошлого года в ходе визита в Ташкент президент Афганистана Ашрафа Гани подписано более 40 контрактов на поставку продукции предприятий и компаний Узбекистана в Афганистан на общую сумму свыше 500 миллионов долларов.

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Теги:
грузоперевозки, Узбекистан, Афганистан



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