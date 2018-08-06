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Капитальный ремонт жилья

Взносы на капремонт и благоустройство в Узбекистане выросли на 17%

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
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42720

Всего в республике работают более четырех тысяч товариществ частных собственников жилья, они обслуживают более 32,4 тысячи домов.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Взносы на содержание жилых домов в Узбекистане выросли на 17,2%, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Речь идет о платежах на ремонтно-восстановительные работы и улучшение благоустройства территорий. Для сравнения - в 2017 году увеличение составило 6,7%.

Жилые дома в Ташкенте
Foto / Илья Буяновский
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Всего в Узбекистане работает более четырех тысяч товариществ частных собственников жилья, они обслуживают свыше 32 тысяч многоквартирных домов.

Сегодня в республике реализуется программа по ремонту, благоустройству и улучшению условий эксплуатации многоквартирного жилищного фонда до 2021 года, ее курирует Узпромстройбанк, выделено 1,8 триллиона сумов.

В 2018 году правительство намерено пересмотреть закон "О товариществах собственников жилья", планируется перестроить систему государственного управления в сфере товариществ собственников жилья.

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Теги:
благоустройство, взнос, ремонт



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