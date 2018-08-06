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Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение

В Узбекистане могут снова увеличить пенсии

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Экономика
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164403

Правительство планирует предоставить надбавки к пенсионным выплатам в размере 10% от минимального размера заработной платы.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Правительство Узбекистана намерено увеличить пенсии – с восьмикратного до десятикратного размера МРЗП, говорится в проекте постановления президента.

Власти планируют этого добиться при помощи предоставления надбавок в размере 10% от минимальной заработной платы за каждый год стажа работы сверх 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Кроме того, в ближайшее время пенсию в полном размере начнут выплачивать работающим пенсионерам, а проживающим в интернатах для пенсионеров и инвалидов – 50% суммы.

"Система пенсионного обеспечения остается обезличенной и уравнительной, вследствие чего основная часть трудоспособного населения не охвачена государственным социальным страхованием. Анализ показал, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе на сбалансированность пенсионной системы могут оказать негативное влияние ряд факторов", - приводится в документе анализ текущей ситуации.

С 15% размер пенсий в республике вырос в среднем на 7% - до 183,4 тысячи сумов.

Теги:
Правительство, закон, пенсия



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