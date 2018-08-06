Евро рухнул, доллар сполз – курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане потерпел существенное падение. За неделю европейская валюта потеряла 79,57 сума, ее курс составил 9002,65 сума.

© Flickr / ramon77 Центробанк направил на поддержку курса сума 900 млн долларов за полгода

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

Курс доллара снизился на 8,83 сума – до 7783,05 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.