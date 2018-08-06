Американские инвесторы предоставят уникальные технологии "Узбекнефтегазу"

При получении положительных результатов тестовых испытаний будет проработан вопрос внедрения технологий американской компании Honeywell UOP на различных газоперерабатывающих объектах республики.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Узбекнефтегаз и американская Honeywell UOP достигли договоренности по реализации совместных проектов и использованию эксклюзивных технологий компании из США, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".

"Предусмотрена проработка вопроса реализации проекта по организации производственного комплекса по выпуску метанола из природного газа, олефинов из метанола по технологии МТО (метанол в олефины) и производной продукции из олефинов стоимостью 3,2 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

После разработки и утверждения предварительного технико-экономического обоснования проекта будут обсуждены формы дальнейшего сотрудничества с компанией Honeywell UOP в качестве лицензиара технологии МТО.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, компания Honeywell UOP также проведет опытно-промышленные испытания газоразделительного блока Separex на одном из предприятий "Узбекнефтегаза". Мембранные системы Separex используются для удаления кислого газа и воды из состава природного газа. Преимущество мембранных систем Separex по сравнению с обычными процессами на основе растворителей - повышение качества перерабатываемого природного газа, а также снижение капитальных и эксплуатационных затрат в процессе газопереработки.

При получении положительных результатов будет проработан вопрос внедрения этой технологии на других газоперерабатывающих объектах республики.