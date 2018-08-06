Американские инвесторы предоставят уникальные технологии "Узбекнефтегазу"

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Узбекнефтегаз и американская Honeywell UOP достигли договоренности по реализации совместных проектов и использованию эксклюзивных технологий компании из США, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".
"Предусмотрена проработка вопроса реализации проекта по организации производственного комплекса по выпуску метанола из природного газа, олефинов из метанола по технологии МТО (метанол в олефины) и производной продукции из олефинов стоимостью 3,2 млрд долларов США", - говорится в сообщении.
После разработки и утверждения предварительного технико-экономического обоснования проекта будут обсуждены формы дальнейшего сотрудничества с компанией Honeywell UOP в качестве лицензиара технологии МТО.
При получении положительных результатов будет проработан вопрос внедрения этой технологии на других газоперерабатывающих объектах республики.