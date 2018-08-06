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Министр внешней торговли Узбекистан Жамшид Ходжаев

Узбекистан поработает над соглашением о свободной торговле услугами в СНГ

Пресс-служба Минвнешторга Республики Узбекистан
Экономика
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Проект cоглашения предусматривает предоставление свободного доступа организациям, компаниям и учреждениям государств-участников СНГ к их рынкам услуг в соответствии с условиями, определенными в документе.

ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Межведомственная рабочая группа по подготовке соглашения о свободной торговле услугами между странами Содружества Независимых Государств (СНГ) создана в Узбекистане, сообщила пресс-служба министерства внешней торговли страны.

Группу возглавил министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев. В ее состав вошли представители министерств финансов, экономики, юстиции, иностранных дел, народного образования, высшего и средне-специального образования , Государственного комитета по инвестициям, Центрального банка, Агентства автомобильного транспорта, "Узбекистон темир йуллари" и "Узбекистон хаво йуллари".

Проект cоглашения предусматривает предоставление свободного доступа организациям, компаниям и учреждениям государств-участников СНГ к их рынкам услуг в соответствии с условиями, определенными в документе.

"Соглашение способствует не только свободному обмену трудовыми ресурсами, реализации образовательных преимуществ, но и создаст благоприятные условия для инвестиций гражданами одних государств СНГ на территории других государств Содружества, и обеспечит защиту этих инвестиций", - заявил Ходжаев.

Документ охватывает все секторы услуг, в том числе финансовые, банковские, транспортные, услуги образования, страхования и другие, кроме услуг, предоставляемых при государственных закупках. Также проект соглашения определяется условия создания, порядок открытия филиалов (представительств) юридических лиц и их инвестиционную деятельность.

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Работа над проектом соглашения ведется с 2012 года, и в Исполнительном комитете СНГ сформирована рабочая группа, состоящая из представителей государств-участников Договора о зоне свободной торговли, подписавших документ 18 октября 2011 (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан и Украина). Соглашение будет способствовать организации внутри СНГ двух торговых зон – по торговле товарами и по торговле услугами, что расширит возможность свободного товарообмена между странами Содружества.




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