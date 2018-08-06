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Машина компании Узбекнефтегаз

Halliburton и "Узбекнефтегаз" начнут совместные проекты за рубежом

DENIS SINYAKOV / AFP
Экономика
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Американская компания также совместно с "Узбекнефтегазом" увеличит в республике добычу жидких углеводородов из низкодебитных скважин.

ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Американская нефтесервисная компания Halliburton Inc и АО "Узбекнефтегаз" собираются реализовывать совместные проекты на зарубежных рынках.

В Узбекнефтегаз проведена встреча с делегацией Японии по вопросам сотрудничества в нефтегазовой отрасли
Пресс-служба "Узбекнефтегаз"
Японцы заинтересованы в нефтегазовой отрасли Узбекистана
В понедельник в Ташкенте заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель правления "Узбекнефтегаза" Алишер Султанов и президент Halliburton по Восточному полушарию Джо Рейни обсудили перспективные направления сотрудничества.

"По итогам встречи достигнута договорённость о создании совместной рабочей группы, которая рассмотрит возможность совместного участия в проектах на зарубежных рынках", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Узбекнефтегаза".

В ходе переговоров стороны также договорились об открытии офиса Halliburton в Узбекистане, а также о взаимодействии по увеличению добычи жидких углеводородов из низкодебитных скважин на территории республики.

"Президент Halliburton подчеркнул, что они заинтересованы не в поставках оборудования, а налаживании долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с полноценным присутствием компании в Узбекистане", - добавили в "Узбекнефтегазе".

Еще одна американская компания Honeywell UOP достигла договоренности по реализации совместных проектов и использованию эксклюзивных технологий компании из США.

Здание Узбекнефтегаза в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Американские инвесторы предоставят уникальные технологии "Узбекнефтегазу"
В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил АО "Узбекнефтегаз" активизировать работу по выходу на международные рынки. В марте 2017 года "Узбекнефтегаз" и госконцерн "Туркменнефть" подписали соглашение, предусматривающее возможность совместной разработки месторождений на шельфе Каспия. В июне прошлого года узбекский холдинг подписал меморандум с азербайджанской SOCAR, также предусматривающий сотрудничество в разработке месторождений в Каспийском море.




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