Halliburton и "Узбекнефтегаз" начнут совместные проекты за рубежом

ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Американская нефтесервисная компания Halliburton Inc и АО "Узбекнефтегаз" собираются реализовывать совместные проекты на зарубежных рынках.
"По итогам встречи достигнута договорённость о создании совместной рабочей группы, которая рассмотрит возможность совместного участия в проектах на зарубежных рынках", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Узбекнефтегаза".
В ходе переговоров стороны также договорились об открытии офиса Halliburton в Узбекистане, а также о взаимодействии по увеличению добычи жидких углеводородов из низкодебитных скважин на территории республики.
"Президент Halliburton подчеркнул, что они заинтересованы не в поставках оборудования, а налаживании долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с полноценным присутствием компании в Узбекистане", - добавили в "Узбекнефтегазе".
Еще одна американская компания Honeywell UOP достигла договоренности по реализации совместных проектов и использованию эксклюзивных технологий компании из США.