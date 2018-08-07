Владельцев гостевых домов поддержат льготами

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Правительство страны будет стимулировать предпринимателей к созданию гостевых домов. Соответствующее постановление кабинета министров подписал премьер-министр Абдулла Арипов, сообщает kun.uz со ссылкой на документ.

Как следует из документа, система сертификации услуг семейных гостевых домов будет упрощена. Регистрацию и ведение Единого реестра семейных гостевых домов будет осуществлять Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма.

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Коммерческим банкам рекомендовано оперативно обрабатывать заявки индивидуальных предпринимателей на выделение кредитов. Постановлением предусмотрено кредитование на льготных условиях. Размер кредита составит до 300 минимальных размеров заработной платы по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, сроком на пять лет, в том числе с 2-летним льготным периодом. При этом половина суммы процентов по выделяемым кредитам коммерческих банков, процентная ставка которых не превышает 1,5-кратного размера ставки рефинансирования ЦБ, будет субсидироваться за счет средств внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы.

Кроме того, Министерству финансов совместно с Госкомтуризма поручено в трехмесячный срок внести предложения об установлении отдельной ставки фиксированного налога для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги семейных гостевых домов, в зависимости от зон их расположения и категории.

Отметим, что семейный гостевой дом – частное домовладение, предоставляющее услуги по временному проживанию и питанию до десяти посетителей одновременно по принципу их совместного проживания в этом доме вместе с владельцем и членами его семьи. Важным условием для организации семейного гостевого дома является наличие жилой площади из расчета три метра в квадрате на одного проживающего. Постановлением предусмотрены и другие требования, предъявляемые к этим средствам размещения.