Владельцев гостевых домов поддержат льготами

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Правительство страны будет стимулировать предпринимателей к созданию гостевых домов. Соответствующее постановление кабинета министров подписал премьер-министр Абдулла Арипов, сообщает kun.uz со ссылкой на документ.
Как следует из документа, система сертификации услуг семейных гостевых домов будет упрощена. Регистрацию и ведение Единого реестра семейных гостевых домов будет осуществлять Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма.
Кроме того, Министерству финансов совместно с Госкомтуризма поручено в трехмесячный срок внести предложения об установлении отдельной ставки фиксированного налога для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги семейных гостевых домов, в зависимости от зон их расположения и категории.
Отметим, что семейный гостевой дом – частное домовладение, предоставляющее услуги по временному проживанию и питанию до десяти посетителей одновременно по принципу их совместного проживания в этом доме вместе с владельцем и членами его семьи. Важным условием для организации семейного гостевого дома является наличие жилой площади из расчета три метра в квадрате на одного проживающего. Постановлением предусмотрены и другие требования, предъявляемые к этим средствам размещения.