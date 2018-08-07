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Больше 11,5 тысячи долларов не отправлять: ЦБ сокращает суммы переводов

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Сейчас подозрительной считается сумма, большая или равная 500-кратному размеру минимальной зарплаты.

ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Центральный банк Узбекистана предлагает считать подозрительными денежные переводы физических лиц на сумму от 11,5 тысячи долларов, перечисленные в течение месяца, такой проект совместного постановления ЦБ и Генпрокуратуры страны обнародован во вторник.

"Получение отправленных из-за рубежа или отправление за рубеж физическими лицами денежных средств в иностранной валюте, также через системы денежных переводов, на общую сумму, равную или превышающую 500-кратный размер минимальной заработной платы, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего одного месяца", - указывается в тексте документа.

Доллары США
REUTERS / Leonhard Foeger
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В настоящий момент, в соответствии с нормативными документами ЦБ, денежная операция считается подозрительной при переводе суммы в 500-кратном размере минимальной зарплаты (около 11,5 тысячи долларов) в течение трех месяцев, пишет РИА Новости.

Этот временной период предлагается снизить при продаже или покупке, а также снятии физлицами иностранной валюты в банкоматах. Кроме того, в список подозрительных операций на указанную сумму планируется включить передаваемые средства нерезидентов в качестве грантов, финансовой помощи, займов или безвозмездной помощи.

Документ опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения, которое продлится до конца августа. Постановлением планируется утвердить изменения в правилах внутреннего контроля в коммерческих банках, чтобы противодействовать легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Город Ташекент. Узбекистан
© Flickr / ramon77
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По данным регулятора, объем денежных переводов в январе-июне этого года в Узбекистане вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,3 миллиарда долларов. Узбекистан сохранил лидерство среди других государств СНГ по объему полученных из России личных переводов — в первом квартале 2018 года в эту страну перевели 530 миллионов долларов (минус 11%), следует из материалов, опубликованных в июле на сайте ЦБ РФ. Узбекистан сохраняет первое место по этому показателю, по крайней мере, с 2011 года.




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