Больше 11,5 тысячи долларов не отправлять: ЦБ сокращает суммы переводов

ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Центральный банк Узбекистана предлагает считать подозрительными денежные переводы физических лиц на сумму от 11,5 тысячи долларов, перечисленные в течение месяца, такой проект совместного постановления ЦБ и Генпрокуратуры страны обнародован во вторник.
"Получение отправленных из-за рубежа или отправление за рубеж физическими лицами денежных средств в иностранной валюте, также через системы денежных переводов, на общую сумму, равную или превышающую 500-кратный размер минимальной заработной платы, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего одного месяца", - указывается в тексте документа.
Этот временной период предлагается снизить при продаже или покупке, а также снятии физлицами иностранной валюты в банкоматах. Кроме того, в список подозрительных операций на указанную сумму планируется включить передаваемые средства нерезидентов в качестве грантов, финансовой помощи, займов или безвозмездной помощи.
Документ опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения, которое продлится до конца августа. Постановлением планируется утвердить изменения в правилах внутреннего контроля в коммерческих банках, чтобы противодействовать легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.