20:05 07 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Бизнесмен Алишер Усманов

Алишер Усманов продал свою долю в лондонском "Арсенале"

© Sputnik / Алексей Филиппов
Экономика
Получить короткую ссылку
229 0 0

По данным Financial Times, сумма сделки составила 550 миллионов британских фунтов.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов продал свой 30%-ный пакет акций лондонского футбольного клуба "Арсенал" основному акционеру команды Стэну Кронке, сообщает Financial Times.

По данным издания, Кронке, владеющий также несколькими спортивными командами в США, заплатил Усманову 550 млн британских фунтов.

Ранее сообщалось, что Усманов пытался выкупить у Кронке мажоритарный пакет акций в 67%, но тот отказался от переговоров.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов
© Sputnik / Сергей Гунеев
Алишер Усманов может продать акции ФК "Арсенал"
В 2017 году Кронке предлагал Усманову 525 миллионов фунтов за его пакет акций, но российский бизнесмен заявил, что принадлежащая ему доля важна для защиты интересов клуба и его болельщиков.

Усманов позже предложил Кронке 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, что Алишер Усманов стал владельцем акций "Арсенала" в 2007 году, тогда миллиардер выкупил 14,6% доли совместно с иранским бизнесменом Фархадом Мошири. Он приобрел акции Мошири в 2016 году и увеличил свой пакет до 30%. Кронке купил мажоритарный пакет в 2011 году.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Допинг-проба
    Попались на допинге

    Казахстанская гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седов дисквалифицированы после того, как в их допинг-пробах нашли запрещенные вещества.

  • Ликвидация последствий схода селя в селе Катран Ляйлякского района Баткенской области. Архивное фото
    Удар стихии

    Какие стихийные бедствия угрожают Центральной Азии в целом и Кыргызстану в частности, проанализировали специалисты Всемирного банка.

  • 201-я РВБ, архивное фото
    Полная автономность

    На 201-й РВБ в Таджикистане к октябрю построят новую электростанцию – после завершения работ база станет полностью автономной и самодостаточной.

  • Дорожный указатель села Мухас Огузского района
    Водный мир

    Ливни затопили целое село в Азербайджане: дожди вызвали селевые потоки, дома свыше сотни семей оказались разрушены.

  • Рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
    Мы такие, какие есть

    Лидер ДДТ Юрий Шевчук рассказал Sputnik Беларусь о своем отношении к запретам на выступления, честности в музыке и журналистике, новых песнях и музыкальных пристрастиях.

  • Волонтеры из России, которые приехали в Абхазию в рамках проекта Маяки дружбы. Россия сближает
    Маяки дружбы

    О проекте "Маяки дружбы. Россия сближает", который впервые проходит в Абхазии, рассказал организатор мероприятия.

  • Допинг-проба
    Попались на допинге

    Казахстанская гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седов дисквалифицированы после того, как в их допинг-пробах нашли запрещенные вещества.

  • Ликвидация последствий схода селя в селе Катран Ляйлякского района Баткенской области. Архивное фото
    Удар стихии

    Какие стихийные бедствия угрожают Центральной Азии в целом и Кыргызстану в частности, проанализировали специалисты Всемирного банка.

  • 201-я РВБ, архивное фото
    Полная автономность

    На 201-й РВБ в Таджикистане к октябрю построят новую электростанцию – после завершения работ база станет полностью автономной и самодостаточной.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Жизнь без войны: сирийская армия освободила от террористов провинцию Дераа
Дизайнер из Нью-Йорка делает мини-копии собак из войлока и шерсти
Вместе и навсегда: дизайнер из Нью-Йорка делает мини-копии собак из войлока
Рейтинг стран, откуда приезжают в Кыргызстан
Из Узбекистана и других стран: кто приезжает в Кыргызстан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054