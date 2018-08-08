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Вместе к цели: в Узбекистане государство начнет сотрудничать с частниками

Sputnik / Виталий Белоусов
Экономика
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23610

Соответствующий закон планируется принять в ближайшее время, инициатива исходит от Министерства финансов.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Узбекистан намерен в ближайшее время принять закон о государственно-частном партнерстве, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Речь идет о долгосрочных контрактах для частных компаний, которые смогут оказывать услуги для или от имени/по поручению государства. Соответствующую инициативу выдвинуло Министерство финансов.

Строительные работы
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По всему Узбекистану построят деловые центры

Согласно планам ведомства, госсектор будет предоставлять ключевые проектные активы – например, земельные участки, и устанавливать юридическую и договорную основы долгосрочных взаимоотношений. Также на государство ляжет финансирование подготовки проекта.

Таким образом стороны смогут эффективно сотрудничать, разделяя инвестиционные обязательства, риски, ответственность и доходы.

В ближайшее время специалисты определят ряд пилотных проектов, которые будут подготовлены и выставлены на открытый конкурс.

Кроме того, власти планируют создание единого центра при ответственном ведомстве с целью эффективного процесса оценки и одобрения проектов ГЧП.

Теги:
министерство, закон, государство



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