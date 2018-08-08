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Встреча Алишера Султанова и Сейфа Гасеми

США готовы инвестировать в нефтегазовую отрасль Узбекистана

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Экономика
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Также в Узбекистане может быть организована встреча топ-менеджеров ведущих нефтегазовых компаний.

ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Американская компания Air Products заинтересована в долгосрочных прямых инвестициях в Узбекистан и в полноценном присутствии на рынке. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Сейфи Гасеми во время встречи в АО "Узбекнефтегаз" с заместителем премьер-министра республики Алишером Султановым.

Встреча Алишера Султанова и Сейфа Гасеми
Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Встреча Алишера Султанова и Сейфа Гасеми

По словам Гасеми, Узбекистан - перспективная, выгодная и надежная страна для иностранных инвесторов.

Как сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз", США готовы инвестировать в проекты по производству промышленных газов для нужд различных отраслей экономики, включая нефтегазовую, химическую, фармацевтическую, металлургическую.

Также Гасеми предложил организовать встречу топ-менеджеров ведущих нефтегазовых компаний (Total, British Petroleum, SOCAR, UOP Honeywell) в Узбекистане.

Встреча Алишера Султанова и Сейфа Гасеми
Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Встреча Алишера Султанова и Сейфа Гасеми

По итогам встречи достигнута договоренность о создании совместных рабочих групп в составе представителей компании Air Products и предприятий комплекса ТЭК с подготовкой в течение двух месяцев конкретных предложений по совместной реализации проектов в нефтегазовой, химической и металлургической отраслях.

До конца текущего дня будет разработан план-график дальнейших действий по реализации совместных проектов.

Теги:
Узбекистан, Нефть



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    Мэрская доля

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