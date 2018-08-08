Узбекистан посетит делегация Raiffeisen Bank Group

Гости во главе с членом правления Лукашем Янушевским прибывают в Ташкент 9 августа.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. В Узбекистан 9 августа прибывает делегация банка Raiffeisen Bank Group, сообщает пресс-служба МИД РУ.

Ее возглавит член правления банка Лукаш Янушевский.

"В программе визита делегации в Узбекистан проведение встреч и переговоров в правительстве, Центральном банке, Государственном комитете по инвестициям, ряде ведущих финансовых структур", - говорится в сообщении.

Представители одной из самых крупных банковских групп в мире обсудят с узбекскими партнерами перспективные проекты.

Raiffeisen Bank Group – австрийская корпорация, штаб-квартира которой находится в Вене. Банковская группа была основана в 1927 году под названием Genossenschaftliche Zentralbank. Журнал The Banker включает ее во вторую сотню крупнейших банков мира.