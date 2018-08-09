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Продавец взвешивает арбуз

Сенатор рассказал, почему в Узбекистане не дешевеют дыни и арбузы

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Экономика
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Сегодня арбузы стоят от 800 до 1800 сумов за килограмм, дыни – от 1800 до 3200 сумов.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. На вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан о том, почему не дешевеют овощи, арбузы и дыни, ответил заместитель председателя Комитета по вопросам аграрного, водного хозяйства и экологии Сената Олий Мажлиса Баходир Таджиев.

"В этом году дефицит воды особенно повлиял на цены овощей. Хотим мы этого или нет, но производство сельхозпродукции в первую очередь зависит от природы. Это должны понимать все. Более того, недостаток влаги также повлиял на хлопок и пшеницу", - заявил сенатор.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам работы за I полугодие Комитета по вопросам аграрного, водного хозяйства и экологии.

По его словам, в этом году в регионах Узбекистана действительно сильно не хватает воды. 80% этого ресурса Узбекистан получает от соседних стран – из Таджикистана и Кыргызстана. Только 20% - в самой республике.

Сегодня цены на арбузы составляют от 800 до 1800 сумов за килограмм, на дыни – от 1800 до 3200 сумов.

Это также подтверждается результатами мониторинга, проведенного Центральным банком в июле по некоторым ценам на потребительские товары и услуги. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом цены на арбузы и дыни остаются высокими.

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Теги:
Сенат Олий Мажлиса, дыня, арбуз



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